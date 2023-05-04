'На Москву'. Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) в Instagram выложил небольшое видеообращение к своим поклонникам. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского пригласил своих фанатов посетить его бой против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвин Хэйни (29-0, 15 КО).

Видео дня

Вечер бокса состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

"Привет, это Лома. Не забываете о моем самом 20-м бое с Девином Хэйни на MGM Grand в Лас-Вегасе. Добро пожаловать!" - сказал на английском боксер.

В комментариях фанаты из Украины припомнили Василию его сообщения в поддержку Московского патриархата. Юзеры советуют Ломаченко отправляться в известном направлении вслед за русским кораблем и признаются, что будут болеть за американца.

"Надеюсь Хейни избьет его так что ему больше не нужно будет ходить в москалевскую церковь. Вперед Девин Хэйни", "Надеюсь Хэйни выбьет из него всё дерьмо", "Молюсь, чтобы Хейни разбил ему кабину так, чтобы больше это е*ло не воняло", "Отправляйся на Москву", - пишут пользователи.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке

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