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"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев

Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
10,3 т.
'На Москву'. Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) в Instagram выложил небольшое видеообращение к своим поклонникам. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского пригласил своих фанатов посетить его бой против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвин Хэйни (29-0, 15 КО).

Видео дня

Вечер бокса состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

"Привет, это Лома. Не забываете о моем самом 20-м бое с Девином Хэйни на MGM Grand в Лас-Вегасе. Добро пожаловать!" - сказал на английском боксер.

В комментариях фанаты из Украины припомнили Василию его сообщения в поддержку Московского патриархата. Юзеры советуют Ломаченко отправляться в известном направлении вслед за русским кораблем и признаются, что будут болеть за американца.

"Надеюсь Хейни избьет его так что ему больше не нужно будет ходить в москалевскую церковь. Вперед Девин Хэйни", "Надеюсь Хэйни выбьет из него всё дерьмо", "Молюсь, чтобы Хейни разбил ему кабину так, чтобы больше это е*ло не воняло", "Отправляйся на Москву", - пишут пользователи.

"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев
"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев
"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев
"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев
"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев
"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев
"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев
"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев
"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке

"На Москву". Ломаченко обратился к поклонникам, вызвав бурную реакцию у украинцев

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