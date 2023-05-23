Ломаченко в майке 'Слава Исусу' впервые обратился к болельщикам после боя с Хэйни. Видео

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) впервые записал обращение к болельщикам после своего поединка против Девина Хэйни (30-0, 15 КО). Украинский боксер поблагодарил своих поклонников и фанатов спорта за поддержку и выразил согласие с тем, что как минимум свел вничью бой 20 мая.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на странице Ломаченко в социальной сети Instagram, которая недоступна в Украине. Он также намекнул, что не планирует завершать карьеру после поражения от Хэйни, а также в традиционном стиле поблагодарил за все Бога.

"За последние пару дней получил много сообщений со словам поддержки, теплыми словами поддержки. Очень много людей пишут и убеждают, что мы этот бой не проиграли. В принципе, мы с вам согласны в этом. Особенно те люди, которые любят, ценят и уважают этот вид спорта. Здесь наши мнения сходятся. Но имеем то, что имеем. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Значит, на то воля Всевышнего, Бога. Поэтом слава Богу за все. До встречи", – сказал Ломаченко.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!