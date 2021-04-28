Новости спорта 27 апреля: экс-чемпион мира рассказал, как его подло ударил Кадыров на вечере бокса в Чечне

Бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо резко отреагировал на чемпионство команды, а в Лиге чемпионов состоялся первый полуфинал между "Реалом" и "Челси".

Кроме того, австралийский боксер Лукас Браун рассказал о том, как его ударил Рамзан Кадыров.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 27 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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