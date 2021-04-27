Известный экс-футболист "Динамо" пропал без вести

Чемпион СССР-1981 и обладатель Кубка СССР по футболу-1982 в составе киевского "Динамо" Ярослав Думанский пропал без вести в Ивано-Франковске.

61-летний экс-футболист 20 апреля текущего года ушел из дома и в настоящее время его местонахождение неизвестно. Об исчезновении прикарпатца с заявлением в полицию обратилась его мать, говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Ивано-Франковской области.

Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет, рост около 170 см., Среднего телосложения, волосы седого цвета. Был одет в куртку красного цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, кроссовки белого цвета.

Правоохранители просят всех, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения разыскиваемого человека обращаться на линию "102".

Думанский на позиции полузащитника играл за киевское "Динамо" с 1981 по 1984 годы. За 60 матчей забил 4 гола.

Также в послужном списке Ярослава Мирославовича выступления за "Спартак" (Ивано-Франковск), московское "Динамо", "Металлист" и "Прикарпатье". В составе молодежной сборной СССР Думанский становился серебряным призером ЧМ-1979 и победителем молодежного ЧЕ-1980. Завершил карьеру в 1990 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России был найден мертвым олимпийский чемпион-1980 в командном троеборье по конному спорту Александр Блинов, пропавший 9 февраля в Подмосковье. До этого около месяца местонахождение Блинова оставалось неизвестным.