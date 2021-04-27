Просто думал, что нужно выбраться оттуда живым, – экс-чемпион мира о поездке в Чечню и Кадырове

Бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBA Лукас Браун сравнил главу Чечни Рамзана Кадырова с большим ребенком и рассказал о знакомстве с ним.

В интервью изданию SportingNews боксер вспомнил, как фотографировался с политиком и неожиданно получил сильный удар в живот. Австралийцу посоветовали никак не реагировать на этот инцидент, потому что в противном случае его могли расстрелять.

"Кадыров напомнил мне большого ребенка. Что бы он не сделал, все реагировали так, будто это лучшая вещь, которую они когда-либо видели. Рамзан закончил все свои дела, мы сделали фото, после чего он со всей силы ударил меня в живот. Я не был к этому готов и не знал, что мне делать. Я спросил у своего охранника: "Что будет, если я дам ему сдачи?", а он ответил, что меня расстреляют", – рассказал Браун.

Лукас признался, что ему было страшно находиться на боксерской арене после победы над узбеком Русланом Чагаевым, так как местная публика была недовольна результатом поединка.

"Когда я выиграл бой, то поднял руки вверх, но в зале царила гробовая тишина. Мой менеджер запрыгнул на ринг и начал ликовать, но я быстро велел ему заткнуться. У меня сработал инстинкт, и я просто думал о том, что нам нужно выбраться оттуда живыми", – добавил австралиец.

Отметим, что в 2016 году Браун проигрывал бой Чагаеву на судейских записках и даже побывал в нокдауне в шестом раунде, но это не помешало ему неожиданно победить техническим нокаутом в 10-й трехминутке.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын главы Чечни Адам Кадыров одержал странную победу, которая вызвала недоумение даже у комментатора. Позже юный боксер прокомментировал этот спорный результат.