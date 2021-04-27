Полуфинал Лиги чемпионов "Реал" – "Челси" завершился неожиданным результатом

Испанский "Реал" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграл вничью с английским "Челси". Поединок на мадридском стадионе " Альфредо ди Стефано" завершился со счетом 1:1.

Перед игрой букмекеры были уверены в победе хозяев, поэтому результат в столице стал неожиданностью.

Лондонцы уверенно начали матч, просто смяв оборону соперника. Быстрые Пулишич, Вернер и Аспиликуэта с первых минут возили оборону "Реал", раз за разом создавая опасность у ворот Куртуа.

На 14-й минуте Пулишич получил роскошный пас от Рюдигера за спины защитников, обвел Куртуа и соперников, отправив мяч в сетку – 0:1

Мадрид полностью отошел в оборону. постоянно отбиваясь от "Челси", но смог реализовать первый же угловой.

На 29-й минуте Каземиро и Милитао сыграли головой с подачи Марсело — и Бензема с разворота сравнял счет – 1:1.

После этого на поле шла равная борьба, где ни одна из команд не хотела сильно рисковать. Невысоким скоростям способствовала и сильный дождь, который шел в течение всей игры.

Ответная игра пройдет через восемь дней, 5 мая.

"Реал" Мадрид Испания – "Челси" Англия 1:1

Голы: 0:1 – 14 Пулишич, 1:1 – 29 Бензема.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль (Одриосола, 77), Милитао, Начо, Марсело (Асенсио, 77), Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор (Азар, 66), Модрич, Варан, Бензема (Родриго, 90).

Челси – Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Рюдигер, Тиаго Силва, Чилуэлл, Маунт, Канте, Пулишич (Зиеш, 66), Жоржиньо, Кристенсен, Вернер (Хавертц, 66).

Предупреждения: Винисиус Жуниор (27), Пулишич (38), Кроос (60), Марсело (65), Варан (78), Одриосола (89).

Напомним, что в четвертьфинале "Челси" прошел "Порту", а мадридский "Реал" был сильнее "Ливерпуля".