Тренер, которого Суркис назвал предателем "Динамо", отреагировал на чемпионство с Луческу

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо, которого Игорь Суркис в одном из интервью назвал предателем, заявил, что не собирается отвечать на вопрос, как изменилось его мнение о назначении Мирчи Луческу главным тренером киевлян.

В одном из своих ранних интервью Сабо заявлял, что не понимает, почему Луческу пришел в "Динамо", так как после "Шахтера" у него не получилось ни в Зените, ни в сборной Турции, а в 75 лет начинать строить что-то новое, уже якобы поздно.

"Я не помню, о чем я говорил. Не хотел бы поднимать эту тему", – резко сказал Сабо в интервью Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сабо в декабре прошлого года признался, что в решающем матче Лиги чемпионов между киевлянами и "Ференцварошем" будет поддерживать венгерскую команду и переживает исключительно за наставника "фради" Сергея Реброва, поскольку он является его воспитанником.