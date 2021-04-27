Умер многолетний тренер и начальник "Шахтера"

На 90-м году жизни умер бывший тренер донецкого "Шахтера" Михаил Васильевич Калинин, сообщает пресс-служба "горняков".

Окончив Высшую школу тренеров, Михаил Васильевич работал в горловском "Шахтере", а затем перешел на работу в "Шахтер" донецкий. С 1975 по 1987 год и с 1992 по 1995 год Калинин был тренером и начальником команды.

Много работал с вратарями "Шахтера". С 1989 по 2011 год был вице-президентом Донецкой областной федерации футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта бывший защитник "Шахтера" Ростислав Багдасаров умер в 27 лет. У донецкого футболиста были обнаружены проблемы с сердцем, из-за чего ему в 2017 году пришлось завершить карьеру.

В январе бывший правый крайний нападающий "Шахтера" Александр Васин умер в возрасте 71 года.

Как сообщается на официальном сайте "горняков", он выступал за донецкий клуб с 1971 по 1976 год. В футболке "оранжево-черных" игрок провел 169 матчей и забил 37 голов.