Украинский футболист о Крыме: жители вывешивали триколоры. Никто не осознавал, к каким последствиям это приведет

Полузащитник "Руха" Андрей Кухарук, ранее выступавший за "Севастополь", вспомнил, как проходила аннексия Крыма Россией.

По словам футболиста, все началось с какого-то митинга якобы в поддержку России.

"Впоследствии в Севастополе начала появляться военная техника, сепаратистские билборды. Люди начали на балконах своих домов вывешивать российские триколоры. Это выглядело, мягко говоря, странно, но до конца никто не осознавал, к каким последствиям это приведет", – цитирует игрока клубная пресс-служба.

Позже Кухаруку поступало приглашение играть на полуострове.

"Однажды меня приглашала команда их первенства, но я сразу отклонил это предложение. Решил для себя, что поехать туда будет неправильно. Однозначно, я принял верное решение"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что подавляющее большинство жителей полуострова будут смотреть матч сборной России, а не Украины, если обе команды будут играть одновременно.