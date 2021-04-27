Россию лишили названия и флага прямо во время матча чемпионата мира по шашкам

Шестикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину из России прямо во время поединка на мировом первенстве в Варшаве лишили флага и названия страны.

42-летняя уроженка Набережных Челнов проводила матч мирового первенства по стоклеточным шашкам против Наталья Садовская из Польши. Изначально напротив россиянка стоял флажок с триколором, а рядом было наклеено название страны.

Получив информацию о нарушении решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), организатор матча Яцек Павлицькы из Польши убрал со стола флаг и сорвал наклейку.

Как известно, решением CAS спортсменам из России два года на любых чемпионатах мира запрещено выступать под флагом страны из-за нарушение антидопингового законодательства.

Отметим, что сборная России на Олимпийских играх в Токио и Пекине официально будет выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР)