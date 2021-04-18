Малиновский на последних минутах принес "Аталанте" победу над "Ювентусом"

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал автором победы в матче 31-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса".

27-летний футболист сборной Украины вышел на замену на 72-й минуте, а на 87-й забил единственный гол.

Йосип Иличич прорвался по правому флангу и отдал в центр на нашего соотечественника, который мощным ударом с 20 метров и с помощью рикошета отправил мяч четко в ворота.

Для Руслана это стало 4-м голом в 29 матчах текущего сезона в Серии А.

Авторитетный статистический сайт WhoScored поставил Малиновскому оценку 7,3. За 19 минут на поле украинский футболист дважды попал в створ ворот, 20 раз коснулся мяча, отдал 9 точных передач из 9 и совершил 1 удачную обводку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Международный центр спортивных исследований (CIES) поставил украинского хавбека "Аталанты" на первое место в рейтинге лучших игроков последнего месяца в пяти сильнейших лигах Европы.