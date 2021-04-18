Непобедимый украинский супертяж выиграл чемпионский бой нокаутом на 1-й минуте. Видео

Небитый украинский супертяжеловес Александр Захожий (15-0, 11 КО) завоевал свой первый чемпионский титул в профессиональной карьере, став обладателем пояса WBC Francophone.

На вечере бокса в Германии 24-летний уроженец Запорожья добыл досрочную победу над бывшим соотечественником Сергеем Вервейко (11-5, 7 КО), который ныне представляет Польшу.

Встреча продлилась чуть больше минуты. После осторожного начала Александру джебом удалось достать оппонента. Тот начался шататься и украинец удачно развил свое преимущество. Несколько боковых и апперкот отправили Вервейко на канвас ринга.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа на шоу от Usyk17 Promotion, промоутерской компанией организованной Александром Усиком, Захожий выиграл у Константина Довбыщенко (7-7-1, 4 KO) по очкам (78-74, 77-75, 77-75).

До этого Александр единогласным решением судей одолел экс-претендента на титул WBC Кевина Джонсона (34-15-1, 18 КО).

20 июня 2019 года Захожий нокаутировал 30-летнего Срдана Говедарицу (7-8, 6 КО). Во втором раунде Саша зажал боснийца в угол и мощнейшим ударом послал того в нокаут, разбив нос.