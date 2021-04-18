Суркис прокомментировал победу над "Шахтером"

Президент "Динамо" Игорь Суркис, комментируя победу над "Шахтером", заявил, что испытывает приятные чувства от результата.

В тоже время Игорь Михайлович считает, что несмотря на то, что в последних четырех матчах (с "Ингульцом", "Ворсклой", "Мариуполем" и "Колосом") киевской команде сложно потерять очки, принимать поздравления еще рано.

"Приятно, выиграли. Десять очков, я все прекрасно понимаю, но надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт. Расслабляться нельзя. Надо играть. У нас через три дня игра в Кубке Украины. Потом "Ингулец". Я надеюсь, ребята все понимают. Думаю, что этот чемпионат мы уже точно не упустим", – заявил Суркис в эфире "Футбол NEWS".

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный поединок 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", завершился со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти в первом тайме забил Карлос де Пена.

На послематчевом интервью Мирча Луческу прервал общение с журналистом после вопроса о "Шахтере".