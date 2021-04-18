Бывший футболист "Шахтера" Алексей Белик, работающий экспертом на телеканале "Футбол", не смог сдержать эмоций, комментируя поражение донецкого клуба от "Динамо" (0:1).

Белик бурно отреагировал после интервью Луиша Каштру, который признался, что на поле были шахматы, в которых его подопечные уступили.

"Вот честно... Я на мистера Каштру смотрю – мне его так тяжело критиковать. Серьезно. Ему начинаешь задавать вопросы – шахматы, и он сразу в какую-то философию. Ну какие шахматы? У вас игра за чемпионство. Тут надо играть в первую очередь в "Чапаева", а потом уже там и шахматы. Ну или в домино – козла забить, елки-палки. А мы вышли играть в шахматы в темпе, бл**ь, 40-летних и 50-летних ребят, елки-палки. Ну какие шахматы? Я не увидел борьбы от "Шахтера..." – сказал Белик.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьбу центральной встречи 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", решил единственный гол с пенальти Карлоса де Пены.

На послематчевом интервью Мирча Луческу прервал общение с журналистом после вопроса о "Шахтере".