Стало известно, что сказал динамовцам Суркис после победы над "Шахтером"

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский признался, что после финального свистка в матче с "Шахтером" президент "бело-синих" Игорь Суркис выразил футболистам благодарность.

Также 28-летний полузащитник рассказал и о послематчевой атмосфере в раздевалке команды.

"Независимо от количества очков, от турнирной таблицы, когда выигрываешь у "Шахтера", это вдвойне приятно. Это не зависит от того, в каком турнире проходит встреча. Даже если это будет неофициальная игра, рады будут все. Президент особо ничего не сказал. Он просто улыбался, и был доволен. Это было видно. Каждому сказал "Молодец". Главный тренер сказал, что то, что он требовал, мы выполнили на 100%", – заявил Виталий в эфире клубного Youtube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный поединок 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", завершился со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти в первом тайме забил Карлос де Пена.

На послематчевом интервью Мирча Луческу прервал общение с журналистом после вопроса о "Шахтере".

Бывший футболист "Шахтера" Алексей Белик, работающий экспертом на телеканале "Футбол", не смог сдержать эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя поражение донецкого клуба от "Динамо" (0:1).