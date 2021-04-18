Грачев сказал, что сделает Ахметов с "немощным "Шахтером" после "конвульсий" с "Динамо"

Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев считает, что Луиш Каштру после такой "позорной игры с "Динамо" должен был анонсировать о своем уходе.

По мнению знаменитого советского футболиста, Ахметов найдет нового тренера и вернет "Шахтер" на тот уровень, на котором была эта команда.

"Видеть конвульсии на "Олимпийском" без боли в сердце невозможно. Винить "Динамо" нельзя, они играли, как позволял соперник. "Шахтер" просто был немощным и беспомощным. Я видел пустые души и пустые глаза футболистов. Когда не горят глаза, ничего нельзя добиться. Они просто доигрывают сезон. Команду ждет новый главный тренер. При такой ситуации рано или поздно наступит апокалипсис, когда команду тренируют футболисты. За все отвечает коуч. Но ничего страшного, в клубе сделают серьезные выводы, и "Шахтер" быстро перестроится. С таким президентом не может быть по-другому", – цитирует Грачева ua-football.

Виктор Александрович полагает, что нужны новые покупки качественных футболистов, нужна конкуренция в команде для того, чтобы появлялись лидеры.

"Каштру, видимо, думал, что повторится прошедший сезон, он жил старыми успехами, сидел на старом багаже. А в "Динамо" пришел футбольный волк Луческу, знающий украинский чемпионат как свои пять пальцев. Я бы сильно расстроился от неудачи, если бы не было такого президента, генерального директора как Сергея Палкина, вице-президента Бориса Колесникова. Они все изменят, эта неудача временная, и завтра будет как прежде", – сказал Грачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный поединок 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", завершился со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти в первом тайме забил Карлос де Пена.

На послематчевом интервью Мирча Луческу прервал общение с журналистом после вопроса о "Шахтере".