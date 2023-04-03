''Настоящий патриот'': в США вступились за Ломаченко, показавшего ''безумие'', которое ''творят'' украинцы

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) тяжело переживает из-за войны в Украине, которая также серьезно повлияла на его карьеру. Боксер постоянно следит за событиями в родной стране, но рад возможности подраться за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО).

Видео дня

Об этом в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил промоутер Ломаченко Боб Арум, пишет портал Boxing News 24/7. Он выразил уверенность в том, что его клиент является настоящим патриотом Украины, свидетельством чему является вступление Василия в территориальную оборону после начала полномасштабного вторжения России.

"Безусловно, ситуация в Украине повлияла на него. Его попросили защищать свою страну, война есть война, а его дом в десяти километрах от Одессы, которая подвергалась бомбежкам россиянами. Он надел форму, взял в руки оружие. Я люблю Лому и думаю, что он настоящий украинский патриот, и он сделает все, что в его силах. Вы не знаете, но он уехал из Украины, чтобы провести бой и приехал сюда, но в мыслях он постоянно находится в Украине, потому что никогда не знаешь, когда ракета уничтожит твой дом", – сказал Арум.

Напомним, на пресс-конференции Девин Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Девин подошел к украинцу в солнцезащитных очках, которые снимать не стал, а значит мог смотреть куда угодно. Также американский боксер не стал пожимать руку украинцу.

Сам Василий появился на пресс-конференции без национальных символов и цветов. Зато боксер надел на себя православную футболку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко угодил в новый грандиозный скандал, показав видео "безумия", которое "творят" украинцев, вызвав восторг у россиян. Экс-чемпион также заявил, что считает себя непобежденным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!