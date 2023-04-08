''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает активно поддерживать Московский патриархат. Знаменитый боксер у себя в Instagram выложил видео со стихом в поддержку УПЦ МП.

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В тексте, принадлежащей некой Ольге Православной, украинцев, которые выступают против МП называют "бесноватыми", а также сравнивают их с "иудами".

Отметим, что эта же автор ранее писала произведения про "братьев россиян", которых якобы обманом заставили воевать против украинцев.

Так как аккаунт Ломаченко в Instagram заблокирован в Украине, то в комментарии пришли российские фанаты, завалив украинского боксера шквалом восторженных сообщений.

"Вася, все равно, что я с России, а ты из Украины! Мы братья! Я и ты едины! Ты лучший", "К большему сожалению все это произошло, не все россияне считают Украину врагом. Василий мой кумир и как спортсмен и как человек!", "Вася мы русские, с нами Бог! А ваша власть это бесы", – поддерживают Ломаченко россияне.

Также юзеры советуют "держаться "православной церкви" и желают остальным украинцам смерти.

"В вы начали жопой крутить! Нет уже у вас Бога, теперь итог один, как у Иуды - петля на шее!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 35-летний боксер разметил ролик украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором освещается ситуация с протестами возле Киево-Печерской лавры. Василий показал часть украинцев "духовно больными людьми, которых можно только пожалеть".

26 марта Ломаченко выложил у себя в Instagram пропагандистский ролик, в котором показывается, что было во времена "воинствующего атеизма". Для этого создатели видео вставили кадры разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

23 марта Ломаченко разместил видео с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

14 марта Василий Ломаченко опубликовал проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской заявляет о "беззаконии", которое "творит" украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

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