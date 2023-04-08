newspaper
img

"Мы русские, с нами Бог!" Ломаченко выложил новое видео про "бесноватых украинцев", вызвав упоение у россиян

Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
32,7 т.
'Мы русские, с нами Бог!' Ломаченко выложил новое видео про 'бесноватых украинцев', вызвав упоение у россиян

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает активно поддерживать Московский патриархат. Знаменитый боксер у себя в Instagram выложил видео со стихом в поддержку УПЦ МП.

Видео дня

В тексте, принадлежащей некой Ольге Православной, украинцев, которые выступают против МП называют "бесноватыми", а также сравнивают их с "иудами".

''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян
''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

Отметим, что эта же автор ранее писала произведения про "братьев россиян", которых якобы обманом заставили воевать против украинцев.

''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

Так как аккаунт Ломаченко в Instagram заблокирован в Украине, то в комментарии пришли российские фанаты, завалив украинского боксера шквалом восторженных сообщений.

"Вася, все равно, что я с России, а ты из Украины! Мы братья! Я и ты едины! Ты лучший", "К большему сожалению все это произошло, не все россияне считают Украину врагом. Василий мой кумир и как спортсмен и как человек!", "Вася мы русские, с нами Бог! А ваша власть это бесы", – поддерживают Ломаченко россияне.

''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян
''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян
''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

Также юзеры советуют "держаться "православной церкви" и желают остальным украинцам смерти.

"В вы начали жопой крутить! Нет уже у вас Бога, теперь итог один, как у Иуды - петля на шее!".

''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 35-летний боксер разметил ролик украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором освещается ситуация с протестами возле Киево-Печерской лавры. Василий показал часть украинцев "духовно больными людьми, которых можно только пожалеть".

''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

26 марта Ломаченко выложил у себя в Instagram пропагандистский ролик, в котором показывается, что было во времена "воинствующего атеизма". Для этого создатели видео вставили кадры разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

23 марта Ломаченко разместил видео с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

14 марта Василий Ломаченко опубликовал проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской заявляет о "беззаконии", которое "творит" украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

''Мы русские, с нами Бог!'' Ломаченко выложил новое видео про ''бесноватых украинцев'', вызвав упоение у россиян

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!