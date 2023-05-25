'Нечестно, когда украинцы...' Экс-чемпион мира высказался о бое Ломаченко – Хэйни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй возмутился тем, что поединок Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) и Девина Хэйни (30-0, 15 КО) обслуживали исключительно судьи из США. Он назвал такое решение Атлетической комиссии штата Невада несправедливостью по отношению к украинскому боксеру.

Видео дня

Об этом Хэй заявил в интервью порталу ProBox TV. Бывший соперник Владимира Кличко, которому британец проиграл летом 2011 года, выразил уверенность, что Хэйни и Ломаченко должны провести второй бой, чтобы попытаться окончательно определить сильнейшего в дуэли.

"Знаете, я сочувствовал Ломаченко после решения. Я бы хотел еще раз увидеть этот бой, думаю, что есть смысл провести его еще раз. Только с нейтральными судьями, даже если он будет снова в Вегасе. Потому что это нечестно, когда украинцы приезжают в Америку и дерутся за все пояса с тремя американскими судьями. Для меня это не имело значения, это был отличный бой. Жаль, что он был несколько испорчен этим решением, если бы это была ничья, было бы проще", – сказал Хэй.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что Василия Ломаченко отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера.

Команда нашего соотечественника потребовала, чтобы международные организации объявить обязательный реванш. В свою очередь Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз подраться за звание абсолютного чемпиона мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!