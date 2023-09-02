Не удар между ног. Названа главная проблема, испортившая весь бой Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи (36-8, 7 КО) считает, что главной проблемой в поединке между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО) стал дождь. По мнению 42-летнего американца, мокрый ринг испортил бой существеннее, чем скандальный эпизод в 5-м раунде, когда украинец получил удар между ног.

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На своем YouTube-канале Малиньяджи раскритиковал отсутствие защиты полотна ринга от сильного дождя на стадионе во Вроцлаве.

"Я не думаю, что удар ниже пояса – самая большая проблема в этом бою. Моя самая большая проблема в том, что бой проходит на открытом воздухе в Польше, шел сильный дождь, а ринг не был защищен – он был совершенно скользкий", – заявил эксперт.

У Малиньяджи был опыт боксирования в дождь и у него остались исключительно негативные воспоминания.

"Если вы имеете дело с водой, и она попадает на ринг, то у вас нарушается вся структура боя. Я не хочу умалять заслуг Дюбуа и Усика, они оба провели интересный бой. Но когда ты боец, вся тактика которого построена на работе ног, а ринг мокрый, это все портит. Вполне возможно, что удар по корпусу мог даже не попасть в цель, если бы ринг был сухим. Как можно организовывать такой вечер и не защитить ринг должным образом от такого дождя? Это все испортило", – возмутился американец.

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