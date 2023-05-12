'Не с нами': у Усика отреагировали на заявление команды Фьюри о бое

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) полностью сконцентрирован на проведении обязательной защиты своих поясов в поединке против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Только после победы в этом бою, который может состояться во второй половине лета, наш соотечественник начнет рассматривать вариант с дуэлью с другим представителем Соединенного Королевства Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

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Об этом в интервью Sky Sports рассказал промоутер Усика Александр Красюк. Он также опроверг слова своего коллеги Боба Арума, который ведет дела Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, о том, что команды Тайсона и Александра возобновили переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Сейчас мы полностью сконцентрированы на бое с Дюбую в качестве нашего следующего шага. После того, как Усик победит, возможно все, что угодно. Арум говорит, что у него были переговоры с саудитами о бое Фьюри и Усика. Не с нами", – подчеркнул Кркасюк.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

В свою очередь промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри впервые за долгое время прервал молчание о бое с Александром Усиком. А двоюродный брат Цыганского короля Хьюи Фьюри бросил вызов украинцу, пообещав его нокаутировать.

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