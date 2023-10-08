'Не победит'. Эвандер Холифилд сделал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) уверен, что украинский супертяжеловес, обладающий титулами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проиграет британскому чемпиону WBC Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO). 29 сентября Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. По неофициальным данным схватка может состояться перед Новым годом или в январе.

"Нет. Он не победит Фьюри! Тайсон Фьюри показал, что он великий боец. Из всех бойцов именно он смог внести коррективы в свою работы, и они сделали его лучше", – заявил Холифилд.

По мнению 60-летнего американца, есть лишь один человек, способный свергнуть Фьюри – это бывший двукратный чемпион Энтони Джошуа. Эвандер Холифилд считает, что у Эй-Джея будет больше шансов против действующего чемпиона WBC, чем против Усика, и что все качества Джошуа сделают его фаворитом в этом бою.

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"Джошуа выше Усика, и они оба сильны, так что все будет зависеть от скорости. Я думаю, что Энтони Джошуа – идеальный боец для него [Фьюри], потому что по росту он такой же. Когда эти двое сражаются, все становится одинаковым – все сводится к тому, кто сильнее. Похоже, это в пользу Энтони Джошуа, но пока этого не произойдет, это будет просто игра в догадки", – цитирует Холифилда boxingsocial.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прогноз на битву Усика и Фьюри сделал известный британский тренер по боксу Дэйв Колдуэлл. По мнению специалиста, антропометрия бойцов станет критическим фактором в поединке.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

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