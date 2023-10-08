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"Не победит". Эвандер Холифилд сделал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
3,9 т.
'Не победит'. Эвандер Холифилд сделал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) уверен, что украинский супертяжеловес, обладающий титулами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проиграет британскому чемпиону WBC Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO). 29 сентября Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. По неофициальным данным схватка может состояться перед Новым годом или в январе.

"Нет. Он не победит Фьюри! Тайсон Фьюри показал, что он великий боец. Из всех бойцов именно он смог внести коррективы в свою работы, и они сделали его лучше", – заявил Холифилд.

"Не победит". Эвандер Холифилд сделал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

По мнению 60-летнего американца, есть лишь один человек, способный свергнуть Фьюри – это бывший двукратный чемпион Энтони Джошуа. Эвандер Холифилд считает, что у Эй-Джея будет больше шансов против действующего чемпиона WBC, чем против Усика, и что все качества Джошуа сделают его фаворитом в этом бою.

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"Джошуа выше Усика, и они оба сильны, так что все будет зависеть от скорости. Я думаю, что Энтони Джошуа – идеальный боец для него [Фьюри], потому что по росту он такой же. Когда эти двое сражаются, все становится одинаковым – все сводится к тому, кто сильнее. Похоже, это в пользу Энтони Джошуа, но пока этого не произойдет, это будет просто игра в догадки", – цитирует Холифилда boxingsocial.

"Не победит". Эвандер Холифилд сделал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прогноз на битву Усика и Фьюри сделал известный британский тренер по боксу Дэйв Колдуэлл. По мнению специалиста, антропометрия бойцов станет критическим фактором в поединке.

"Не победит". Эвандер Холифилд сделал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Усик Фьюри

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

"Не победит". Эвандер Холифилд сделал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

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