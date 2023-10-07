Британский тренер указал на критический момент в бою Усик – Фьюри

Известный британский тренер по боксу Дэйв Колдуэлл дал свой прогноз на поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO). По мнению специалиста, антропометрия бойцов станет критическим фактором в поединке.

Колдуэлл уверен, что Тайсон Фьюри будет иметь преимущество в драке против Усика.

"Я просто считаю, что его габариты создадут внушительную разницу. Для меня Усик владеет всеми навыками и способностями, чтобы побить Фьюри. Действительно владеет. Но думаю, что размер Тайсона будет слишком большим для него на этой стадии его карьеры. Слушайте, у Усика долгая карьера. Он долго был в любителях, он не весенний цыпленок. Его пик остался в тяжелом весе. Супертяжелый дивизион его немного замедлил", – заявил Колдуэлл в эфире Youtube-канала Pro Boxing Fans, перевод которого приводит издание Vringe.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября Усик и Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

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