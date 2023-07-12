'Надо договариваться'. Ломаченко призвал 'любить врагов' и спровоцировал экстаз у россиян

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко выложил у себя отрезок фильма "Человек божий". Это лента 2021 года американского режиссёра сербского происхождения Елены Попович, посвящённая жизни одного из наиболее почитаемых в Греции святых Нектария Эгинского.

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Под видео Ломаченко процитировал послание от Матфея

"Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных", – говорится в сообщении.

Такое послание от украинского боксера вызвало в первую очередь восхитительную реакцию у его российских подписчиков.

"Молодец, надо договариваться! Люди погибают с 2 сторон, и погибали с 2014 ещё, конфликт был создан искусственный, и искусственно , нет ничего ценнее жизни человека! Спасибо за смелость говорить то что думаешь, в стране где диктатор запретил все что касается разговоров о мире", – пишут в Instagram боксера.

Юзеры из РФ хвалят Ломаченко за его мысли.

"Ты достойный мужчина, благ тебе и твоим родным", "Вася побольше таких людей как ты! Мир всем", "Вася не прогнулся под кагал", – говорится в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий обновил заглавную фотографию в своем аккаунте в Facebook, отпугнув россиян. Олимпийский чемпион 2008-го и 2012 года по боксу выложил снимок с украинским флагом, сделанный после поединка против Дэвина Хэйни.

Отметим, что во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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