Россия нанесла удар с помощью дрона по центральному зданию СБУ в Киеве, есть пострадавшие, – Зеленский

Страна-террористка Россия в пятницу, 4 сентября, нанесла удар по центральному зданию Службы безопасности Украины. К сожалению, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. На месте работают все службы.

Что известно

"Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.

По словам президента, дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ в этом здании. Глава государства поручил главе СБУ Александру Покладу "адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено".

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"Наши военные поддержат этот ответ. Слава Украине!", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, днём в пятницу, 4 сентября, российские войска совершили атаку на Киев. В результате удара возникли пожары в нескольких районах, к сожалению, есть пострадавшие.

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