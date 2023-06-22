Новое фото Василия Ломаченко отпугнуло россиян в соцсетях

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко обновил заглавную фотографию в своем аккаунте в Facebook. Олимпийский чемпион 2008-го и 2012 года по боксу выложил снимок с украинским флагом, сделанный после поединка против Дэвина Хэйни.

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В комментариях, в отличии от предыдущих постов Василия, не было российских пользователей. В основном писали украинцы, юзеры из Белгород-Днестровского, поддерживая земляка, или поклонники из дальнего зарубежья

До этого Лома менял свою главную фотографию 28 октября 2022 года после поединка против Джемейна Ортиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко разместил пост, в котором резко критикуется РПЦ в целом и патриарх Кирилл в частности. У себя в Instagram Василий выложил небольшое видео от журналиста "Першого козацького" Льва Клименко, где Кирилл косвенно называется виновником гонений УПЦ МП.

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