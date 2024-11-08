Начата продажа билетов на реванш Усик – Фьюри: сколько стоит посмотреть чемпионский бой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) в конце года проведет защиту поясов в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Боксеры сойдутся во втором поединке после того, как в мае украинец победил британца раздельным решением судей.

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Грандиозный вечер бокса вновь состоится на Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде. Датой противостояния назначили субботу, 21 декабря.

Накануне организаторы реванша Усик – Фьюри объявили официальный старт продажи билетов на поединок. Арена рассчитана на 21 тысячу зрителей.

Минимальная цена – 50 саудовских риялов или 550 гривен. Также билеты доступны в категориях 150, 250, 600, 800 и 1000 риялов (1650, 2750, 6600, 8800 и 11000 гривен). Их можно забронировать на официальном сайте мероприятия Webook.

Напомним, что на этот раз на кону не будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, так как через месяц после первого поединка украинца вынудили отказаться от титула Международной федерации бокса (IBF).

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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