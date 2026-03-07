'У меня в жизни нет удовольствий': блогер Ева Мишалова в слезах рассказала о своем состоянии после убийства бойфренда Игоря Комарова на Бали

Украинский блогер Ева Мишалова поделилась с подписчиками, как переживает мучительную потерю любимого Игоря Комарова, которого жестоко убили на острове Бали. По словам инфлюенсера, она потеряла все радости в жизни и ничего не хочет делать, однако окончательно не впадать в отчаяние ей помогает сильная поддержка от близких, в частности, сестры Эсти Роговой.

Как отметила Мишалова, когда она увидела близняшку с племянником, почувствовала особое тепло и впервые за долгое время улыбнулась. О своем состоянии после трагедии она рассказала в Instagram-stories.

"Это была моя первая улыбка за долгое время. Эсти прям заставила меня, чтобы это мы отправили в наш семейный чат. И я тогда зафиксировала это в голове, чтобы потом вспомнить, когда я улыбнусь по-настоящему. Когда они зашли, я впервые с того самого дня почувствовала теплоту. Я вас так люблю. Ни на секунду за это время не оставили меня", – написала интернет-деятельница.

Позже Ева Мишалова вышла в разговорные stories, где не смогла сдержать слез. Она поделилась, что постоянно звонит сестре в истерике, чтобы обсудить личное горе. Как подчеркнула блогер, Эсти Рогова всегда подбирает правильные слова, благодаря чему она чувствует, что в будущем все будет хорошо. Однако сейчас Мишалова не имеет мотивации делать хотя бы что-то.

"Я сейчас ничем не могу заниматься. Начала курить IQOS через два дня, как это началось. К сожалению, у меня в жизни нет удовольствий, кроме общения с семьей. Я не могу работать", – поделилась инфлюенсер.

Что известно об убийстве Игоря Комарова

По данным полиции, 15 февраля Игоря Комарова похитили в районе поселка Джимбаран, когда он ехал на скутере. Уже через несколько дней по сети начали распространяться ролики, на которых мужчина, похожий на бойфренда Евы Мишаловой, обращается к родителям с просьбой заплатить выкуп в размере 10 миллионов долларов. На его теле были видны ужасные следы от избиения и пыток.

26 февраля неподалеку от пляжа Кетевел местные жители обнаружили расчлененное тело. Правоохранители провели лабораторные исследования, которые подтвердили, что останки принадлежат 28-летнему Игорю Комарову. Экспертиза показала полное совпадение ДНК найденных частей тела с генетическими образцами, которые предоставили родители погибшего.

Как писал OBOZ.UA, Ева Мишалова впервые нашла в себе силы выйти на связь только после того, как полиция подтвердила смерть ее избранника. Она в истерике призналась: до последнего верила, что с Игорем Комаровым все будет хорошо, поэтому все время пыталась связаться с ним в соцсетях. Теперь блогер только надеется, что партнер сможет "увидеть" все ее сообщения и "почувствовать" ее любовь.

