Кто срывает бой Усика и Фьюри, почему от мегафайта отказались шейхи и что ждет боксеров

22 марта команда чемпиона мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика подтвердила, что вышла из переговоров по бою с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Нерешаемой проблемой для команд стало распределение денег в реванше, который планировался после первого боя 29 апреля. Однако сложности в переговорах, которые продолжались более 8 месяцев, возникали и до этого момента.

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КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

По словам промоутера Усика Александра Красюка, обсуждение будущего боя с представителями Фьюри началось в июле 2022-го – еще до второго поединка крымчанина с Энтони Джошуа: "Все были полностью уверены, что Александр выиграет, поэтому мы начали переговоры".

Это был более, чем оправданный шаг, ведь после абсолютного чемпиона в крузервейте Усик мечтал объединить пояса и в Королевском дивизионе. Исторический момент. И тогда Александр точно смог бы поспорить за титул лучшего боксера не только своего поколения.

Плюс бой с Фьюри был крайне выгоден финансово – два таких игрока и лицедея смогли бы отлично раскрутить свой мегафайт. А это дополнительная реклама, деньги от просмотров и так далее. Соперники встречались лицом к лицу, тролили друг друга в социальных сетях и СМИ, а затем открыли тренировочные лагеря.

Но при всем выше изложенном за 8 месяцев переговоров команды так и не достигли соглашения – к началу марта были только разговоры. Сейчас в СМИ можно услышать мнение, что Красюк попытался давить на Тайсона с помощью общественного мнения. Мол, Фьюри не хочет драться против Усика и вообще его слова зачастую расходятся с действиями.

А фанаты, которые жаждали боя за абсолют, начали давить на "Цыганского короля"... Они то тоже помнили несостоявшийся реванш с Владимиром Кличко, который несколько раз переносилося из-за "состояния здоровья Тайсона", который тем временем впал в депрессию, упивался алкоголем, заедал фаст-фудом и дополнял все наркотиками. Да и сорвавшийся файт с Энтони Джошуа был совсем свежим.

ПОДСТАВА САУДИТОВ

Однако в случае с Усиком все, как следует из слов американского сопромоутера британца Боба Арума, для Тайсона все упирается в деньги. Изначально украинец и его команда настаивали на распределении гонораров 50 на 50. И это выглядело логичным. Да, Фьюри пока более медийная и продаваемая личность, чем крымчанин, но у Александра сразу три основных пояса, тогда как у британца только один, и он тоже умеет заинтересовать аудиторию.

К тому же крымчанин очень много помогает ВСУ и тем, кто пострадал от рук российских оккупантов. В частности, пожертвовал 13,8 миллиона гривен на восстановление села Мощун, где прошла одна из решающих битв в Киевской области. Плюс Усик ремонтирует дома в Ирпене. И ему эти миллионы гонорара были очень нужны и, давайте будем честными, сделали бы больше добра, чем в руках Фьюри.

Но если оставить сантименты, битва за цифры в чеке между командами велась не шуточная. И тут боксеров здорово подвели саудиты. Ведь по первоначальным планам команд, если из Саудовской Аравии поступит выгодное предложение, то они поедут туда и бойцы разделят гонорар пополам. Если же шейхи не войдут в игру, то поединок устроят в Лондоне на "Уэмбли". И тогда Фьюри, как хозяин ринга, рассчитывает на большее.

"Усик хочет 50 на 50. Это неправильно, если бой пройдет на "Уэмбли", ведь там будет 95 тысяч британцев, поединок принесет большие деньги на британском pay-per-view. Поэтому Тайсон заслуживает львиную долю", – защищал интересы своего клиента Арум.

И тут очень подозрительной выглядит история с отказом от боя в Саудовской Аравии. По официальной версии, местные организаторы очень хотели этот мегафайт, но не смогла подтвердить, что строительство новой арены в Джидде завершиться вовремя. А что значит вовремя? Неужели нельзя было подвинуть этот и без того "бесконечный" поединок еще на несколько недель?

А Фьюри ранее ни раз заявлял о том, что хотел бы подраться с Александром именно на "Уэмбли". Поэтому вполне возможно, что именно британец не захотел ехать на Восток. Как там ни было, ребята из Саудовской Аравии оказались не у дел, бой решили организовывать в Лондоне и Тайсон уперся в распределение гонорара 70 на 30.

В это время стороны уже начала торопить Всемирная боксерская ассоциация (WBA), которая выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца.

ТОРГИ ЗА РЕВАНШ

В конце концов Усик, который уже просто хотел драться, согласился на условие "жадного пуза" Фьюри поделить гонорар 70% на 30%, только потребовал от уроженца Манчестера сразу после поединка поддержать Украину донатом в 1 миллион фунтов. Казалось, что теперь бой уж точно состоится 29 апреля в столице Британии, но на этом шоу Фьюри не закончилось.

Очередным не устроившим Тайсона условием оказался реванш, который он потребовал исключить из контракта, хотя, по словам Красюка, именно британец настаивал на этом моменте.

"Знаете, почему они хотят пункт о реванше? Потому что это два гарантированных гонорара. Где еще они могут дважды получить такие деньги, какие они могут получить за бой с Тайсоном Фьюри? Они не получат такие деньги за бои с обязательным претендентами Филипом Хрговичем, Джо Джойсом или Дэниэлом Дюбуа", – заверял британский промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

В словах Уоррена есть своя логика. Как и в словах тех, кто считает, что в случае победы Усик и так бы дал второй шанс британцу, ведь только в бою с ним он сможет собрать наибольшую кассу. Однако, как говориться, не все так однозначно. Александр вполне мог устать от фокусов и непостоянства Фьюри и после первого поединка обратить взоры на того же Деонтея Уайлдера и американский рынок.

В общем, в кратчайшие сроки команды украинца и британца не смогли разобраться с пунктом про реванш – когда было решено включить его в контракт, стороны снова уперлись в момент, как будут распределять гонорары во втором противостоянии. И тут уже у Александра лопнуло терпение.

"Независимо от того, сколько бы Усик ни шел на компромиссы, его подталкивали к большему", – заявил менеджер украинца Эгис Климас, имея в виду непомерные аппетиты Фьюри.

"Сторона Фьюри сделала столько же, сколько и мы. Они тоже очень старались. Но пункт о матче-реванше стало как раз той точкой, когда все взорвалось. Во время обсуждения реванша Усику все надоело. Он сказал: "Сколько раз мне еще унижаться перед Тайсоном. Почему я должен это делать? Достаточно. Либо он принимает то, что я говорю, или я ухожу". Тайсон не принял это", – сказал Красюк Sky Sports.

После того, как команда Усика объявила о выходе из переговоров из-за постоянных условий "Цыганского короля", британский промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен поспешил успокоить фанатов и заявил, что бой не отменяется, он все еще верит, что можно договориться и провести поединок. И в реванше они готовы предложить украинцу те же условия, что были у него во второй битве с Джошуа. А тогда гонорар делили поровну и, по информации СМИ, боксеры положили в карман по 35 млн долларов.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Вполне возможно, что выход стороны Усика из переговоров – хитрый ход, чтобы дожать Фьюри и его команду. Переговорный процесс проходил так, что "негодяем" для публики выглядел Тайсон, которому никак нельзя было угодить. И отмена боя по его вине станет огромным репутационным ударом для "Цыганского короля". Даже британские болельщики уже начали критиковать Фьюри.

"Он напуган. Его загнали в угол, и он больше не может убежать, поэтому Жадное Пузо сейчас такое злое", "Усик сильно его напугал", "Надеюсь, он проиграет", "Он в гораздо худшей форме, начиная тренировочный лагерь, чем я думал", "Несмотря на габариты, он встречается с самым техничным боксером в своей карьере", – пишут пользователи соцсетей.

Фанаты бокса считают, что несмотря на все свои заявления, что Усик маленький и в ринге он его просто не заметит, Тайсон боится проиграть техничному и быстрому украинцу, вот и находит новые отговорки. Да и нормального лагеря у Фьюри не было, хотя на подготовку к 29 апреля остался всего месяц.

То, что британец не начинал серьезно готовиться к бою с Усиком подтвердил и американский наставник Шугар Хилл, которого записали в тренеры Фьюри. Он утверждает, что не готовил Тайсона к поединку с украинцем, а работает с чемпионом WBO в крузервейте Лоуренсом Околи, который будет драться 25 марта в Манчестере, поэтому использовал зал "Цыганского короля" для тренировок.

"Да, Тайсон тренировался с нами вместе в зале. Но я его не готовил. Не держал на лапах. Ничего не готовили под Усика. Повторюсь, я работал только с Околи", – заявил Хилл.

Вот уж действительно: великий шоумен Фьюри – великий лентяй, который не сделает лишнего движения, если ему это невыгодно. И если бой с украинцем все-таки будет сорван, то очень вероятно, что следующим соперником Тайсона станет не боксер, а чемпион UFC Фрэнсис Нганну, с которым они давно планирую срубить деньжат. А, может, сделает еще один заход в рестлинг.

Сейчас 34-летний Фьюри напоминает Флойда Мейвезера на закате его карьеры, когда небитый американский чемпион выбирал не конкурентные и зрелищные с точки зрения бокса поединки, а шоу, где можна заработать максимальное количество "зеленых" и не потерять свой непобедимый статус. То есть, главное – это большие деньги и минимальный риск.

А поединок с Усиком уж точно не выглядит легкой прогулкой для "короля". Хотя шансы, что он состоится все еще есть.

Что касается Усика, то, если переговоры с командой Тайсона и правда прекращены, то тут следующим самым вероятным соперником называют обязательно претендента WBA 25-летнего британца Даниэля Дюбуа.

Дюбуа – это, конечно, не Фьюри, но пояса защищать нужно и параллельно посматривать, как будет развиваться ситуация по линии WBC, где во главе рейтинга Уайлдер и Энди Руис. Возможно, если британец не сможет защитить пояс, со следующим чемпионом украинцу будет легче договориться. Но это уже в более далекой перспективе.

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