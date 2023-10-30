Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев выразил уверенность в том, что британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) легко победит украинца Александра Усика (21-0, 14 КО). Депутат Государственной думы, который яро поддерживает диктаторский режим Владимира Путина и войну против нашей страны, отметил перфоманс боксера из Манчестера в поединке против Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Об этом Валуев заявил в интервью порталу Sport24. Россиянин отметил, что результат боя Фьюри – Нганну абсолютно справедлив, а победа Цыганского короля, как называют британца, не вызывает никаких сомнений, даже несмотря на нокдаун, в котором побывал Тайсон.

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"Фьюри честно победил в этом поединке. Все было по справедливости, не увидел каких-то махинаций судей. Но бой был тяжелым для него. Думаю, многие убедились, что у Усика почти нет шансов против Тайсона. Не думаю, что Усик сможет победить" – сказал Валуев.

Напомним, сразу после окончания боя Фьюри с дебютантом бокса Усик поднялся в ринг и устроил дуэль взглядов с Тайсоном. Промоутер британца Фрэнк Уоррен категорично заявил, что поединок британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в нынешнем году не состоится.

Также было опубликовано видео реакции болельщиков в Эр-Рияде на легендарного Криштиану Роналду и Усика. Сам украинец прокомментировал победу Фьюри над Нганну. Кроме того, в сети появился ролик с реакцией Александра на нокдаун, в котором побывал Тайсон в третьем раунде боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик и Тайсон Фьюри неожиданно столкнулись в Эр-Рияде. Наш боксер поднял британца, а затем прокомментировал это украинской поговоркой.

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