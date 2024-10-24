Мертворожденный: Фьюри рассказал о семейной трагедии перед боем с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) признался, что его жена Пэрис потеряла ребенка, когда находилась на шестом месяце беременности, накануне первого боя боксера с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, подчеркнул, что это не служит оправданием его поражению, но для семьи это был большой удар.

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Об этом Фьюри рассказал журналистам в кулуарах пресс-конференции перед реваншем с украинцем, которая состоялась накануне в Лондоне, пишет sky.com. По словам Тайсона, его супруга переживала этот момент в одиночестве, так как не могла прилететь в Эр-Рияд, где дрались соперники.

"Она была на шестом месяце беременности. Это не похоже на небольшой выкидыш в начале – ты должна физически родить мертвого ребенка, в одиночку, пока твой муж в чужой стране. Проходить через это в одиночку – плохо. Я не мог быть рядом с ней в тот момент. И это тяжело для меня. Это не оправдание, черт возьми, нет. Я человек чести. Я делаю то, что должен делать, когда я в ринге", – сказал Фьюри.

Тайсон и Александр накануне провели первую дуэль взглядов перед своим реваншем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, британец Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пожелал украинцу поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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