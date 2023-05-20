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Трансляцию боя Ломаченко - Хэйни сделали бесплатной. Как смотреть в Украине

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
3,1 т.
Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank, которая организовывает бой между Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девином Хэйни (29-0, 15 КО) сообщила, что на территории Украины показ поединка будет бесплатным. Посмотреть встречу между 35-летним уроженцем Белгород-Днестровского и 24-летним обладателем чемпионских поясов WBC, IBF, WBA Super, WBO из США, можно будет на Youtube-канале Top Rank.

Видео дня

Напомним, что ориентировочно время начала – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Трансляцию боя Ломаченко - Хэйни сделали бесплатной. Как смотреть в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские телеканалы не собирались показывать поединок.

Увидеть его можно было бы разве что на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com по системе pay-per-view ("плати и смотри"). Ее стоимость составляет 59,99 долл. (2200 грн).

Трансляцию боя Ломаченко - Хэйни сделали бесплатной. Как смотреть в Украине

Позже компания Megogo объяснила, почему не собиралась транслировать встречу украинского и американского бойцов. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Трансляцию боя Ломаченко - Хэйни сделали бесплатной. Как смотреть в Украине

Отметим, что накануне состоялось официальная процедура взвешивания, на которой Хэйни едва не устроил драку с Ломаченко. Американский чемпион внезапно сильно толкнул украинского претендента.

Ломаченко Хэйни

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