Трансляцию боя Ломаченко - Хэйни сделали бесплатной. Как смотреть в Украине

Промоутерская компания Top Rank, которая организовывает бой между Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девином Хэйни (29-0, 15 КО) сообщила, что на территории Украины показ поединка будет бесплатным. Посмотреть встречу между 35-летним уроженцем Белгород-Днестровского и 24-летним обладателем чемпионских поясов WBC, IBF, WBA Super, WBO из США, можно будет на Youtube-канале Top Rank.

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Напомним, что ориентировочно время начала – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские телеканалы не собирались показывать поединок.

Увидеть его можно было бы разве что на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com по системе pay-per-view ("плати и смотри"). Ее стоимость составляет 59,99 долл. (2200 грн).

Позже компания Megogo объяснила, почему не собиралась транслировать встречу украинского и американского бойцов. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Отметим, что накануне состоялось официальная процедура взвешивания, на которой Хэйни едва не устроил драку с Ломаченко. Американский чемпион внезапно сильно толкнул украинского претендента.

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