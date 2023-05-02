Ломаченко – Хэйни: где смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) в субботу, 20 мая, проведет свой юбилейный, 20-й бой на профессиональном ринге. Уроженец Белгород-Днестровского сразится с американцем Девином Хэйни (29-0, 15 КО) за все пояса легкого дивизиона.

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Вечер бокса пройдет на арене MGM Grand Garden Arena в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Украинские телеканалы не запланировали показ поединка. Увидеть его можно будет на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com. Трансляция боя будет доступна по системе pay-per-view ("плати и смотри"), а ее стоимость составит 59,99 долл. (2200 грн).

Также показ шоу состоится на британском Sky Sports и сервисе sky.com. Этот телеканал проведет трансляцию из Лас-Вегаса для своих подписчиков без дополнительной платы.

Отметим, что компания Megogo назвала причины отказа от трансляции боя Ломаченко – Хэйни. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке. А американский экс-чемпион в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни со словами "он его убьет".

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