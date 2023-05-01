'Он убьет Ломаченко': экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой украинца с Хэйни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) выразил уверенность в том, что Девин Хэйни (29-0, 15 КО) победит Василия Ломаченко (17-2, 11 КО). Дебютант легкого веса отметил, что американский обладатель всех титулов дивизиона значительно превосходит украинца в габаритах.

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Об этом Стивенсон заявил в интервью Boxing News, часть которого было опубликовано на странице Wilder's Durag в социальной сети Twitter. Американец добавил, что верит в победы своего соотечественника, который должен просто перебить украинца и выиграть по очкам.

"Девин слишком большой. Я считаю, что его габариты… Я хочу, чтобы в поняли: Ломаченко умеет драться, но Дэвин больше всех в его весовой категории. На взвешивании он вложится в вес 135 фунтов, но во время боя будет значительно тяжелее. А Ломаченко же будет весить 137-138 фунтов. Как по мне, то это нечестно. Я думаю, он убьет Ломаченко. Ну, не убьет, потому что я не считаю, что Хэйни просто избивает своих соперников. Но он его перебоксирует", – сказал Стивенсон.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке.

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