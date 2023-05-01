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"Он убьет Ломаченко": экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой украинца с Хэйни

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
4,1 т.
'Он убьет Ломаченко': экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой украинца с Хэйни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) выразил уверенность в том, что Девин Хэйни (29-0, 15 КО) победит Василия Ломаченко (17-2, 11 КО). Дебютант легкого веса отметил, что американский обладатель всех титулов дивизиона значительно превосходит украинца в габаритах.

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Об этом Стивенсон заявил в интервью Boxing News, часть которого было опубликовано на странице Wilder's Durag в социальной сети Twitter. Американец добавил, что верит в победы своего соотечественника, который должен просто перебить украинца и выиграть по очкам.

"Он убьет Ломаченко": экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой украинца с Хэйни
"Он убьет Ломаченко": экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой украинца с Хэйни

"Девин слишком большой. Я считаю, что его габариты… Я хочу, чтобы в поняли: Ломаченко умеет драться, но Дэвин больше всех в его весовой категории. На взвешивании он вложится в вес 135 фунтов, но во время боя будет значительно тяжелее. А Ломаченко же будет весить 137-138 фунтов. Как по мне, то это нечестно. Я думаю, он убьет Ломаченко. Ну, не убьет, потому что я не считаю, что Хэйни просто избивает своих соперников. Но он его перебоксирует", – сказал Стивенсон.

"Он убьет Ломаченко": экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой украинца с Хэйни
"Он убьет Ломаченко": экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой украинца с Хэйни

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

"Он убьет Ломаченко": экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой украинца с Хэйни
"Он убьет Ломаченко": экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой украинца с Хэйни

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке.

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