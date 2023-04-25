Ломаченко – Хэйни: букмекеры изменили котировки на чемпионский бой

Американец Девин Хэйни (29-0, 15 КО) и украинец Василий Ломаченко в субботу, 20 мая, подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Представитель США владеет всеми поясами дивизиона и продолжает считаться достаточно явным фаворитом противостояния.

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Вечер бокса состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Чуть менее чем за месяц до поединка аналитики несколько подкорректировали своих прогнозы. Сомнений в успехе американского чемпиона у экспертов практически нет. Ставки на победу Хэйни принимаются с коэффициентом 1,40 (было – 1,44).

Триумф Ломаченко оценивается котировкой 2,90 (было – 2,75). А показатели на ничейный исход не изменились и достигают уровня 17,00.

Напомним, Хэйни пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Украинец также назвал себя непобежденным, несмотря на два поражения на профессиональном ринге. Хэйни назвал эти слова Василия бредом.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес дал однозначный прогноз на бой Ломаченко – Хэйни. Сам Девин предсказал, что украинец будет вести с ним грязный бокс.

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