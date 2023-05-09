Леннокс Льюис дал прогноз на поединок Усик – Фьюри

Трехкратный чемпион в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2-1, 32 КО) поделился своим мнением относительно потенциального боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Александром Усиком (20-0, 13 КО). 57-летний Льюис посоветовал бы своему земляку не преуменьшать силу его меньшего оппонента, но признал, что физические преимущества Фьюри должны оказаться решающими.

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"Усика нельзя воспринимать легкомысленно, он, как вы знаете, абсолютный чемпион среди тяжеловесов, и он не проигрывал. Когда он готовится к бою он полностью себя отдает как умственно, так и физически. С Фьюри будет отличная битва. Усик не будет настраиваться на поражение. Он приедет, чтобы попытаться победить. И сделает для этого все возможное", – цитирует Льюиса boxing-social.com.

В любом случае, по мнению легендарного чемпиона, встреча Усик – Фьюри порадует зрителей своим зрелищем.

"Я думаю, это будет отличный бой, потому что украинец будет драться с соперником, который его больше и выше, и который одинаково хорошо смотрится в ринге и против правши и против левши. Несмотря на то, что Усик отлично двигается, я повторю свое мнение: хороший большой парень всегда побеждает хорошего маленького парня", – отметил Леннокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона, отменив бой. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

Позже Саша назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля.

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