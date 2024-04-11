'Кто захочет отказаться?' Фьюри заявил о проведении трех боев с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выразил готовность провести не два, а три боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, поделился своими планами до конца завершения карьеры, отметив, что готов драться по три-четыре раза в год.

Об этом Фьюри рассказал во время пресс-конференции в Моркаме 10 апреля, пишет портал Daily Mail. По словам британского боксера, он готов к трилогии с Усиком, двум поединкам против Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и даже к четвертому противостоянию с Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 КО).

"С Усиком мы проведем реванш после боя в мае. Скажите, почему кто-то из нас захочет отказаться от реванша, когда на кону будут стоять большие деньги? Итак, Усик дважды в этом году. Джошуа дважды в следующем году. Затем быстрые бои против Дюбуа, Джойса, четвертый бой с Уайлдером, возможно, в США. Затем, возможно, за Паркером последует чемпион Европы Агит Кабаял. Потом трилогия с Усиком. Я могу драться до 40 лет, и я счастливее всего, когда боксирую", – сказал Фьюри.

На пресс-конференции в Моркаме Тайсон также раскрыл свое отношение к Александру, а также высказался о срыве поединка 17 февраля.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!