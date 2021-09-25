Как в Украине смотреть онлайн бой Усик – Джошуа: подробная инструкция

Знаменитый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) в субботу, 25 сентября, проведет свой третий поединок в супертяжелом весе. Соперником небитого крымчанина будет британский чемпион Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию чемпионского мегафайта. Ориентировочное время начала – 23:45 по киевскому времени.

Комментировать поединок будут Владимир Кобельков и тренер по общей физической подготовке Валентин Литвинчук.

Видео дня

Украинское телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию на медиасервисе MEGOGO, купив просмотр этого боя за 99 грн. Гостями студии будут экс-чемпион мира Александр Гвоздик, режиссер Сергей Долбилов, экс-чемпионка мира, вице-президент Лиги профессионального бокса Алина Шатерникова.

Тем пользователям, которые уже имеют подписку на MEGOGO, тоже нужно будет отдельно купить бой. Если у юзера уже оформлен пакет "Максимальный" и "Спорт", то ему покупка составит 29 грн, для остальных подписчиков цена боя будет равна 49 грн.

Для покупки надо зайти на сайт megogo.net, где на главной странице нажать на анонс боя Усика и Джошуа.

После чего нажать "Смотреть".

Если у вас нет никакой подписки, но вы когда-то пользовались MEGOGO, то цена за просмотр боя будет со скидкой в 10 грн (89 грн).

На странице регистрации надо ввести свой номер телефона и пароль, либо войти в сервис, если пользователь ранее был зарегистрирован.

После этого необходимо ввести данные своей платежной карты и нажать "Подключить", совершив оплату.

Отметим, что у букмекеров коэффициент на победу британца вырос в день боя и составляет 1,44. Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25.

24 сентября прошла официальная пресс-конференция перед боем Усик – Джошуа. На ней Александр отвечал на вопросы на украинском языке, а его соперник признался, что любит украинский стиль и людей.

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.