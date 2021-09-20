Усик – Джошуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) в субботу, 25 сентября, проведет бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. В Лондоне наш соотечественник сразится за титулы британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). На кону будут стоять пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Поединок примет стадион "Тоттенхэм Хотспур", на котором смогут присутствовать до 60 тысяч зрителей. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа. Ориентировочное начало – в 23:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ УСИК – ДЖОШУА

Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

Александр Усик (19-0, 13 КО, Украина) – Энтони Джошуа (24-1, 22 КО, Великобритания)

Видео дня

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6 ДНЕЙ ДО БОЯ. Приветствуем всех любителей бокса! Александр Усик попробует стать чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

ПРОМО БОЯ УСИК – ДЖОШУА

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ДЖОШУА

В Украины вечер бокса с участием украинца и британца можно будет благодаря эксклюзивной трансляции на видеоплатформе Megogo. Кроме того, поединок будет транслировать стримминг DAZN.

Российские любители бокса смогут наблюдать за ходом шоу в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ДЖОШУА

Явным фаворитом считается британский чемпион. Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1,40.

На успех Усика предлагается котировка 3,25. А показатели на ничью достигают уровня 21,00.

При этом аналитики уверены, что бой завершится досрочно. Соответствующее событие оценивается индексом 1,57.

ГОНОРАРЫ БОЯ УСИК – ДЖОШУА

Британский чемпион гарантированно получит 10 миллионов фунтов (13,7 млн долларов). При этом эта цифра может достичь отметки в 50 млн фунтов (68 млн дол.).

Украинский боксер точно заработает 3 млн фунтов ($4,1 млн).

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александра Усик, украинский претендент:

– Джошуа дрался против Александра Поветкина на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Я помню, как он подал мне знак. Думаю, он заметил меня в толпе. Джошуа помахал мне рукой. Я был весьма уверен в том, что хорошие парни должны драться друг с другом. Я предпочитаю его Тайсону Фьюри, потому что он олимпийский чемпион. После чемпионата мира в Баку Джошуа существенно улучшил свои технические навыки. Прежде всего, он прокачал свой боксерский ум. Он заматерел как мужчина.

Энтони Джошуа, чемпион мира WBO, WBA и IBF:

– Этот тот парень умеет боксировать, он серьезный претендент. Некоторые люди считают, что Усик не создан для супертяжелого веса из-за того, что он выступал на категорию ниже. Но я не согласен с этим. Если бы все так работало, то у нас бы никогда не было таких парней, как Флойд Мейвезер. Самое главное – это навыки и ум, концентрация и все такое. Усик уже дрался с супертяжеловесами, он боксировал в моем весе. Нельзя просто думать, что Усик недостаточно большой, ведь это никогда не было главным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оказался под критикой после того, как снялся в клипе скандальной украинский группы ANNA MARIA.