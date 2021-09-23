Усик на украинском языке провел пресс-конференцию перед чемпионским боем с Джошуа

Александр Усик (18-0, 13 КО) пообщался с журналистами на украинском языке во время пресс-конференции перед поединком против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за титулы WBA, WBO и IBF. Чемпионский бой состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Ориентировочное начало – в 23:45 по киевскому времени.

На YouTube-канале Matchroom Boxing появилось видео этого традиционного события. Нашему соотечественнику задавали вопросы на английском языке, а он отвечал на украинском при помощи переводчика.

Видео дня

Усик заявил, что чувствует себя хорошо, и признался, что очень ждал противостояния с Джошуа. Наш боксер поблагодарил своего соперника, его и свою команды за то, что этот бой был организован. Он назвал это событие историческим.

Напомним, что Александр является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет ЭйДжей. Британец хотел избежать встречи с украинцем и подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но арбитражный суд в США разрушил их планы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик объяснил, почему ему будет легче справиться с нервами перед поединком, чем Джошуа.