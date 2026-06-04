После регистрации законопроекта об отмене математики в НМТ появились сотни постов по этому поводу. Похоже, законопроект имеет все шансы даже не дойти до зала заседаний. Следовательно, сегодня эта тема будет свернута, хотя она требует широчайшей дискуссии

Видео дня

1. Начиная с появления на наших экранах Шустера и его клонов, наше общество начало жить в системе собачьих боев, где суть дискуссии сводилась к публичной онлайн ссоре без каких-либо политических последствий. Когда-то один известный продюсер сказал мне: "Суть этой войны заключается в том, что кто-то выходит и говорит: "украли 1 миллиард. А на утро после эфира человек просыпается и видит: никакой реакции нет. Через неделю все повторяется". Эта система политической (шире общественной) дискуссии неизменна последние двадцать лет. Только вместо Шустера и ко, появилось большое количество уважаемых и профессиональных и поверхностных и примитивных блогеров в различных онлайн-платформах.

2. Дискуссия о математике назрела более чем давно. Но она не об экзамене. Она о системе образования в целом. Нужно уже сейчас давать сложные ответы на вопросы ошибок при проведении реформы НУШ, назрела сложная дискуссия о том, как должно выглядеть высшее образование. И мы, к сожалению, нуждаемся в кардинальных решениях, особенно в вопросах технических специальностей. А наша дискуссия о математике и НМТ - это не дискуссия вообще. Потому что дискуссия требует модератора (им может быть или министерство или профильный комитет), она требует формализации и, главное, она требует выводов. А их никто сейчас делать не собирается.

3. Вопрос математики - это лишь вершина айсберга. У нас в обществе утрачена культура диалога как такового. К сожалению, формула "скандал всегда можно перебить другим скандалом" является ключевой формулой общественного диалога. И эта формула исчерпала себя не потому, что она не работает. Она исчерпала себя из-за того, что каждый новый скандал поднимает планку "скандальности". И дальше эту планку поднимать некуда. Дальше идет только деструкция.

4. Есть простая формула "скандал равен реформе". Но это слишком сложно.