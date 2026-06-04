На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года Институт "Царьград" Константина Малофеева при участии Александра Дугина представил доклад о будущем России до 2050 года. Сам по себе этот факт мог бы остаться очередной экстравагантной выходкой российских ультраконсерваторов, если бы не одно важное обстоятельство: по словам самих авторов, документ уже обсуждался в Академии Генерального штаба РФ, а вопросы государственной идеологии регулярно рассматриваются в окружении российских властей.

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Поэтому значение имеет не только содержание документа, но и сам факт его появления на одном из главных государственных форумов России.

В так называемом "позитивном сценарии" развития России авторы видят применение ядерного оружия, территориальное расширение за счет Украины, "победу в идеологической войне", распад Европейского Союза и формирование собственного евразийского макрорегиона под руководством Москвы. В то же время среди главных угроз называются поражение в войне, "замещающая миграция", биотехнологии, искусственный интеллект и потеря финансового суверенитета. В качестве рецепта предлагаются автократия, "национализация элит" и девестернизация.

На первый взгляд это может выглядеть как набор радикальных фантазий. На самом же деле документ интересен не столько своими прогнозами, сколько тем, как он отражает представления части российской элиты о желаемом будущем.

Фактически перед нами не стратегия развития государства, а стратегия цивилизационного реванша.

В этом видении будущего нет конкурентной экономики, инноваций, политической модернизации или повышения благосостояния граждан как главной цели. Будущее определяется через внешнюю экспансию, территориальное расширение, борьбу с Западом и установление идеологического контроля внутри страны.

Особенно показателен пункт о применении ядерного оружия. На протяжении десятилетий официальная российская ядерная доктрина подавала ядерный арсенал как инструмент сдерживания и гарантию выживания государства. В докладе же использование ядерного оружия фактически рассматривается как один из элементов успешного геополитического сценария. Это свидетельствует об опасной трансформации мышления части российского политического класса, где ядерный фактор все больше воспринимается не только как средство предотвращения войны, но и как потенциальный инструмент достижения политических результатов.

Не менее важно и другое. Авторы фактически признают, что Россия вступает в конфликт не только с Западом, но и с самой логикой развития современного мира. Угрозами объявляются глобальная интеграция, технологические изменения, искусственный интеллект, биотехнологии и международная взаимозависимость. То есть все то, что будет определять развитие мира в ближайшие десятилетия.

С точки зрения безопасности Украины главный вывод заключается не в том, что завтра Россия реализует именно этот сценарий. Большинство его положений выглядит малореалистичной или откровенно утопической конструкцией.

Гораздо важнее другое: в предложенном образе будущего России вообще отсутствует модель мирного сосуществования с соседями. Победа определяется через экспансию. Безопасность — через доминирование. Стабильность — через автократию. А развитие — через борьбу с внешним миром.

Именно поэтому нынешняя война является не только войной за территории. Она все больше приобретает признаки конфликта между двумя принципиально разными моделями будущего. Украина борется за право быть частью открытого мира. Часть российской элиты продолжает строить проект государства, которое видит собственное будущее только через реванш, контроль и принуждение.

И именно это обстоятельство представляет значительно более долгую и глубокую угрозу, чем любые отдельные заявления Путина, Дугина или Малофеева.