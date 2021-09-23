Я люблю украинский стиль, мне нравятся украинские люди, – Джошуа перед боем с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) признался, что не знал об Александре Усике (18-0, 13 КО), когда выступал на любительском уровне, однако затем начал более подробно изучать бокс и понял, что ему нравится украинский стиль и наши соотечественники, которые занимаются этим видом спорта. Об этом он сказал во время пресс-конференции перед боем, который состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Ориентировочное время начала – 23:45 по киевскому времени.

На YouTube-канале Matchroom Boxing появилось видео с традиционной церемонии. Британский спортсмен в первую очередь упомянул своего бывшего соперника Владимира Кличко, а также отца Василия Ломаченко, который, по словам ЭйДжея, является потрясающим профессионалом, работа которого чаще остается за кадром.

Видео дня

"Я не так долго выступал на любительском уровне, поэтому не знал Александра. Но когда я начал серьезно заниматься боксом, то стал анализировать множество информации. Я люблю украинский стиль. Мне нравятся украинские люди. Конечно же, сначала я познакомился с Владимиром Кличко, феноменальным чемпионом. Я очень уважаю его после того, как он пригласил меня в свой тренировочный лагерь. Мне нравится Папаченко. Феноменальный человек. Он находится в тени, но является невероятно опытным. Они любят бокс, и я тоже люблю бокс. Мне нравится то, что делают они, и то, что делаю я", – сказал Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик во время пресс-конференции общался с журналистами на украинском языке.