Усик и Джошуа провели первую битву взглядов перед чемпионским боем. Видео

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) и чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) провели первую дуэль взглядов перед чемпионским боем, который состоится в субботу, 25 сентября, на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". Это событие прошло в рамках традиционной пресс-конференции, которая была проведена в Лондоне.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Ориентировочное время начала – 23:45 по киевскому времени.

На странице промоушена Matchroom Boxing в Twitter появился ролик, на котором видно как соперники стоят лицом к лицу и внимательно смотрят друг к другу в глаза. Битва взглядов продолжалась около 25 секунд, после чего Джошуа и Усик пожали руки.

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Отметим, что Александр пришел на пресс-конференцию в образе злодея Джокера – злейшего врага супергероя Бэтмена из одноименной серии комиксов. Британец, в свою очередь, оделся в черный спортивный костюм и на протяжении всего времени сидел в кепке с белыми наушниками на плечах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик провел пресс-конференцию на украинском языке, а Джошуа признался, что ему нравятся украинский стиль бокса и наши соотечественники.