Новый срач. Человек подался на вакансию в детский лагерь Вильни. С ним начали говорить на русском. Она попросила перейти на украинский. После этой просьбы украинку ДИСКРИМИНИРОВАНО по языковому признаку за УКРАИНСКИЙ!!! язык и ОТКАЗАЛИ в трудоустройстве.

Видео дня

Смотрите, какое дело. Было уже много срачей на эту тему и мне кажется, надо немного выдохнуть и начать с самого фундамента.

По моему мнению фундамент здесь следующий: все срачи начинаются после просьбы перейти на украинский и дальнейшего бичевания того, у кого просят перейти на украинский. И я понимаю первый порыв неприятия тех, кто отказывается: потому что кто ты такой, что будешь мне указывать, на каком языке говорить?

И это абсолютно адекватное неприятие, если вас просит перейти на украинский сосед в лифте, какой-то тип на парковке или человек, выбирающий вместе с вами морковь из одного ящика в супермаркете. Потому что законодательство Украины абсолютно однозначно позволяет использовать в быту любой язык, включая русский.

Но совсем другое дело, когда вы ведете бизнес. Если это так, вам надо предоставлять услуги по запросу клиента на украинском. То же касается любой другой деятельности бизнеса, включая рекрутинг.

И в таком случае русскоязычным просто надо принять, что часть людей будет требовать перейти на украинский. Это не является проявлением вашего унижения или какого-то пренебрежения к вам или вашей русской культуре, а требование законодательства. Украинцы имеют полное моральное и законное право требовать общения на украинском в бизнесе, который ведется в Украине. В том числе, на этапе найма персонала.

Если люди будут выполнять законы Украины и не обижаться на законные требования других людей, фундамента для срачей просто не будет. Потому что НЕТ о чем спорить – выполняем закон и всем хорошо

Нет и отдельно от языкового срача обращаю внимание на хамский ответ сотрудника лагеря Вільні. Здесь полный набор абьюзера: газлайтинг, обесценивание, унизительная оценка, о которой никто не просил. И, как издевательство, после этого всего пожелание доброго вечера и смайлик.

И у меня вопрос: чему научат детей в лагере, где даже своих собственных сотрудников не научить быть людьми?

Также вопрос к Денису Улютину. Господин Денис, вам не мучает, что в Украине украинку дискриминируют по языковому признаку за УКРАИНСКИЙ язык? В той же Польше, не дай бог был бы случай, что украинец отказал поляку, потому что тот просил говорить на польском, то уже бы и границы были перекрыты и вся страна на ушах стояла. А здесь россияне отказывают украинцам, потому что те говорят на родном языке, и всем по барабану.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, реагируйте на нарушение закона немедленно!!! Я думаю, в наших общих интересах, если вы будете информировать общество о ходе событий. Украинцы не должны быть дискриминированы в собственном государстве!!!