Усик – Джошуа: букмекеры существенно поменяли коэффициенты перед боем

Коэффициент на победу британского чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), по версии авторитетной букмекерской конторы William Hill вырос в день боя и составляет 1,44. Это означает, что все больше и больше людей верят в победу титулованного боксера и все меньше фанатов ставят на успех Александра Усика (18-0, 13 КО). Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25.

Если раньше букмекеры изменяли коэффициенты на десятые и сотые, то в день перед битвой число напротив Александра выросло на четверть пункта. Несколько недель назад индексы на победу Джошуа и Усика составляли 1,36 и 3,00 соответственно.

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Единственное, что не изменилось это ничья. Этот результат по-прежнему оценивается показателем 21,00.

Также можно сделать ставку на то, что Энтони победит досрочно (дисквалификация или нокаут Усика). Коэффициент на это составляет 2,10 (было 1,91). На тот же результат у Усика можно сделать ставку с числом 7,00 (было 8,00).

Как сообщал OBOZREVATEL, бой за четыре чемпионских пояса состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур".

Накануне состоялось взвешивание боксеров. Британский супертяж существенно перевесил нашего соотечественника – 108,8 против 100,2.

Напомним, что украинский боксер на протяжении нескольких лет был обязательным претендентом на бой с британцем как обязательный претендент по линии WBO. ЭйДжей хотел проигнорировать нашего соотечественника и подраться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но их планы были разрушены решением арбитражного суда в США.

Фьюри заставили провести третий поединок против Деонтея Уайлдера после победы нокаутом во втором противостоянии.

24 сентября прошла официальная пресс-конференция перед боем Усик – Джошуа. На ней Александр отвечал на вопросы на украинском языке, а его соперник признался, что любит украинский стиль и людей.

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.

Также стало известно, где можно будет посмотреть бой, а также было опубликовано точное время начало мегафайта.