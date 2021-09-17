Во сколько Усик – Джошуа: время начала чемпионского боя

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) в следующем бою сразится с британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF), которыми владеет уроженец Уотфорда.

КОГДА БОЙ УСИК – ДЖОШУА

Поединок состоится на арене футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне в субботу, 25 сентября. Ожидается, что на стадионе будут присутствовать 60 тысяч зрителей.

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ВО СКОЛЬКО УСИК – ДЖОШУА: ВРЕМЯ НАЧАЛА

Главному событию вечера будут предшествовать четыре боя основного андеркарда. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг в 23:45 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ДЖОШУА: РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ

В Украине эксклюзивными правами на показ супербоя владеет видеосервис Megogo. Он будет транслировать поединок по системе pay-per-view (плати и смотри).

Бой можно будет посмотреть за:

29 гривен при наличии подписки "Максимальная" или "Спорт";

49 гривен для остальных подписчиков;

49 гривен для всех, у кого нет подписки, при покупке трансляции накануне поединка;

99 гривен при покупке в день боя.

Кроме того, прямой эфир из Лондона организовывает видеостримминг DAZN. В Украине месячная подписка на этот сервис составляет 55 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик снялся в клипе скандальной украинской группы ANNA MARIA, участницы которой не признавали военную агрессию России в отношении Украины. Перфоманс боксера пользователи сети встретили жесткой критикой.