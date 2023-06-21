Хэйни официально наказали за нападение на Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (30-0, 15 КО) отделался легким наказанием за толчок украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) во время церемонии взвешивания перед боем 20 мая. Американского боксера не стали отстранять от соревнований, а наложили незначительный денежный штраф.

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Об этом пишет портал Boxing Scene со ссылкой на решение Атлетической комиссии штата Невада. Все ее члены единогласно проголосовали за то, чтобы наложить финансовые санкции в отношении Хэйни. Сумма штрафа составила лишь 25 тысяч долларов, хотя ранее Девин утверждал, что он вынужден будет заплатить за свои действия 10% от гарантированного гонорара в четыре миллиона.

Напомним, во время церемонии взвешивания перед боем с Ломаченко Хэйни сначала что-то рассказывал украинцу, а затем напал на боксера из Белгорода-Днестровского. Секьюрити очень быстро отвели соперников друг от друга. "Это только начало. Видели, как легко я его оттолкнул? Он мелкий, и я навяжу ему в ринге свои правила", – сказал тогда американец.

Сам поединок завершился победой Хэйни единогласным решением судей, что вызвало массу споров среди болельщиков и экспертов. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал это ограблением украинца. Американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия и Девина и всякий раз отдавал победу Ломаченко.

Бывший соперник Василия Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) высмеял Хэйни за поединок против украинца. А Всемирная боксерская организация (WBO) лишила Ломаченко первого места в своем рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Василий Ломаченко выложил в социальной сети Instagram ролик с осуждением российского патриарха Кирилла и РПЦ за поддержку войны в Украине, за что был атакован болельщиками из страны-агрессора.

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