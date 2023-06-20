'Василий, зачем!?' Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях и олимпийский чемпион 2008-го и 2012 года по боксу Василий Ломаченко разместил пост, в котором резко критикуется РПЦ в целом и патриарх Кирилл в частности. У себя в Instagram Василий выложил небольшое видео от журналиста "Першого козацького" Льва Клименко, где Кирилл косвенно называется виновником гонений УПЦ МП.

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"События последнего месяца всё более очевидно говорят о нарастающей дистанции между УПЦ и РПЦ. Тот ещё не канонический, но духовный раскол, который Кирилл заложил своими однобокими словами и действиями с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину растет", - говорится в тексте.

Далее журналист рассказывает о проповеди Кирилла, в которой тот несколько раз подчеркнуто называет Украинскую Православную Церковь частью Московского Патриархата.

"В то время, когда представители украинской власти силятся найти какие-то связи нашей Церкви с Москвой, чтобы сфабриковать повод для запрета многомиллионной конфессии, мимо этих слов патриарха сложно пройти. Это просто подарок для врагов УПЦ", – утверждает Клименко.

Такой пассаж Василия, стал сюрпризом для его многочисленной армии российских подписчиков, привыкших к тому, что Ломаченко в основном обвиняет украинскую власть в причинах бед УПЦ.

"Вася, ты с Трусиком опять общаться начал??? Это вредит психическому здоровью!", "Придавили парня, теперь чьи-то усики на экране вместо личного мнения. Ну что ж, не он первый...", "Василий, зачем?" – пишут шокированные россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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