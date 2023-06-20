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"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое

Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
2,0 т.
'Василий, зачем!?' Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях и олимпийский чемпион 2008-го и 2012 года по боксу Василий Ломаченко разместил пост, в котором резко критикуется РПЦ в целом и патриарх Кирилл в частности. У себя в Instagram Василий выложил небольшое видео от журналиста "Першого козацького" Льва Клименко, где Кирилл косвенно называется виновником гонений УПЦ МП.

Видео дня

"События последнего месяца всё более очевидно говорят о нарастающей дистанции между УПЦ и РПЦ. Тот ещё не канонический, но духовный раскол, который Кирилл заложил своими однобокими словами и действиями с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину растет", - говорится в тексте.

Далее журналист рассказывает о проповеди Кирилла, в которой тот несколько раз подчеркнуто называет Украинскую Православную Церковь частью Московского Патриархата.

"В то время, когда представители украинской власти силятся найти какие-то связи нашей Церкви с Москвой, чтобы сфабриковать повод для запрета многомиллионной конфессии, мимо этих слов патриарха сложно пройти. Это просто подарок для врагов УПЦ", – утверждает Клименко.

"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое

Такой пассаж Василия, стал сюрпризом для его многочисленной армии российских подписчиков, привыкших к тому, что Ломаченко в основном обвиняет украинскую власть в причинах бед УПЦ.

"Вася, ты с Трусиком опять общаться начал??? Это вредит психическому здоровью!", "Придавили парня, теперь чьи-то усики на экране вместо личного мнения. Ну что ж, не он первый...", "Василий, зачем?" – пишут шокированные россияне.

"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое
"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое
"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое
"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое
"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое
"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

"Василий, зачем!?" Ломаченко шокировал россиян, покусившись на их святое

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