"ФСБшники в рясах". Стерненко объяснил поражение Ломаченко

Общественный активист Сергей Стерненко отреагировал на бой бывшего обладателя титулов в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хэйни (30-0, 15 КО). Видеоблогер посоветовал Василию не плакать, напомнив ему про карму и про его любимую тему, что "Украина и Россия – один народ".

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Стерненко со стебом применил этот нарратив, отметив, что теперь "Ломаченко и поражение – один народ".

"Вася, не плачь. Тебе помогут ФСБшники в рясах, которые ты защищаешь. Тебя спасут "вежливые люди в Крыму", которых ты постишь. Ты с поражением один народ, а проиграл бой, потому что ты ничего не можешь сделать и ни на что не можешь повлиять", – написал Сергей у себя в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

Позже были опубликованы полные судейские записки встречи.

После поражения Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

Стоит отметить, что во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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